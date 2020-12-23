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Травников повторно поддержал мэра Бердска Евгения Шестернина

23 декабря 2020, 09:54
Губернатор рассказал о достоинствах действующего мэра.

Губернатор Новосибирской области в очередной раз похвалил мэра Бердска Евгения Шестернина перед депутатами горсовета. Последним предстоит выбирать нового мэра.

Во время онлайн-совещания Андрей Травников вступил с речью, в которой описал исключительно положительные качества Шестернина как управленца. По его словам, действующий мэр один из самый сильных руководителей, хороший хозяйственник, опытный и мудрый политик. Для такого активного, компактного города как Бердск, у которого накопились исторические проблемы, это очень важно, считает глава региона.

«То, как на глазах меняется Бердск, заслуживает уважения и порою является примером для других муниципальных районов и городских округов», - заключил он.

Таким образом Травников вновь обозначил свою поддержку мэра.

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