Травников повторно поддержал мэра Бердска Евгения Шестернина

Во время онлайн-совещания Андрей Травников вступил с речью, в которой описал исключительно положительные качества Шестернина как управленца. По его словам, действующий мэр один из самый сильных руководителей, хороший хозяйственник, опытный и мудрый политик. Для такого активного, компактного города как Бердск, у которого накопились исторические проблемы, это очень важно, считает глава региона.