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Умер экс-председатель СО РАН Николай Добрецов

23 декабря 2020, 13:50
Известный ученый умер в среду, 23 декабря.

Экс-глава Сибирского отделения РАН Николай Добрецов скончался в Новосибирске.

О смерти ученого-геолога сообщили в СО РАН. Прощание с Николаем Добрецовым состоится 26 декабря в Доме ученых СО РАН в 12:00.

Николай Леонтьевич родился в Ленинграде 84 года назад. Он окончил Ленинградский горный институт. Четыре года он работал в Алтайской геолого-съемочной экспедиции, после пришел в Институт геологии и геофизики СО АН СССР. Затем семь лет возглавлял Геологический институт Бурятского филиала СО АН СССР, а после встал во главе Института геологии и геофизики сибирского отделения АН СССР. С 1997 по 2008 годы являлся руководителем Сибирского отделения Российской академии наук.

Добрецов является автором и соавтором более 500 научных трудов. Был лауреатом Ленинской премии, Государственной премии РФ, неправительственной Демидовской премии.

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