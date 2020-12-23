Умер экс-председатель СО РАН Николай Добрецов

Николай Леонтьевич родился в Ленинграде 84 года назад. Он окончил Ленинградский горный институт. Четыре года он работал в Алтайской геолого-съемочной экспедиции, после пришел в Институт геологии и геофизики СО АН СССР. Затем семь лет возглавлял Геологический институт Бурятского филиала СО АН СССР, а после встал во главе Института геологии и геофизики сибирского отделения АН СССР. С 1997 по 2008 годы являлся руководителем Сибирского отделения Российской академии наук.