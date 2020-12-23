В четверг в Новосибирской области потеплеет до -4 градусов

В четверг, 24 декабря, в Новосибирской области ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
По прогнозу синоптиков, ночью возможен сильный снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Западный ветер подует ночью со скоростью 8-13 м/с, но местами возможны порывы до 18 м/с. Днем скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -8, -13°С, хотя местами возможен мороз до -20°С. Днем существенно потеплеет. Температура составит -4, -9°С, хотя местами она окажется на отметке -14°С.