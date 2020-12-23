atas.info
ГлавноеВсе новости

В четверг в Новосибирской области потеплеет до -4 градусов

24 декабря 2020, 03:57
Ночью температура опустится до -20 по Цельсию.

В четверг, 24 декабря, в Новосибирской области ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По прогнозу синоптиков, ночью возможен сильный снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Западный ветер подует ночью со скоростью 8-13 м/с, но местами возможны порывы до 18 м/с. Днем скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -8, -13°С, хотя местами возможен мороз до -20°С. Днем существенно потеплеет. Температура составит -4, -9°С, хотя местами она окажется на отметке -14°С.

Материалы по теме
В Новосибирской области пойдет снег и потеплеет до -7 градусовВ Новосибирской области 17 декабря ожидается сильный ветер, снег и гололедВ Новосибирске выделят 150 млн рублей на покупку новых машин для уборки снега
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52