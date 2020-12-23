В четверг в Новосибирской области потеплеет до -4 градусов

По прогнозу синоптиков, ночью возможен сильный снег. В отдельных районах метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Западный ветер подует ночью со скоростью 8-13 м/с, но местами возможны порывы до 18 м/с. Днем скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.