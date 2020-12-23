В Европе газ подорожал до $220 за тысячу кубометров

Такая цена максимальна за 22 месяца. И только за декабрь она выросла на 18%. А ведь Европа начала месяц с максимального отбора газа из ПХГ. И пока температура поднималась, потребление сокращалось. Хотя оно и остается выше, чем среднее за декабрь 2019 года.