В Новосибирск на выходные: в Томске составили гастрономический гид по столице Сибири

Накануне зимних каникул издание из соседнего региона "Томский обзор" приготовило гастрономический гид по Новосибирску. Любопытно взглянуть, каким предстает наш город, если на него взглянуть из Томска. Помог виртуально пробежаться по заведениям общепита ресторанный обозреватель Стас Соколов.
В отличие от Томска, где есть что посмотреть - Новосибирск архитектурно не столь богат. Зато в столице Сибири есть где вкусно и разнообразно покушать.
В обзоре заведения разбиты по разным сегментам. Описаны харчевни, где можно поесть бюджетно. Составлен гид по ресторанным дворикам и по местам, где модно культурно выпить. Отдельно отобраны рестораны с хорошими видами на город. Нашлось место заведениям национальной и высокой кухни, гастропабам.
Всего в гид попали несколько десятков новосибирских заведений общепита. Ознакомиться с фундаментальным трудом наших соседей можно тут.