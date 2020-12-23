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В Новосибирске по делу второй медсестры-садистки суд вызвал пострадавшего ребенка

23 декабря 2020, 15:50
Известно, что мальчик придет с педагогом.

Судебное заседание по делу второй медсестры, издевавшейся над детьми в детском туберкулезном диспансере, отложили в Новосибирске.

23 декабря мировой судья третьего судебного участка во время заседания потребовала пригласить пострадавшую сторону – шестилетнего мальчика.

В связи с этим заседание перенесли на 30 декабря.

Вторую медсестру обвиняют по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее в сеть попало видео, на котором медсестра замахивается на мальчика.

До этого пациентка опубликовала видео, где опытная медсестра таскает за волосы маленькую девочку. Жестокость персонала в туберкулезной больнице вызвала широкий общественный резонанс. После этого в медучреждении прошли проверки, а главврача уволили. Лишились работы и две медсестры.

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