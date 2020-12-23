В Новосибирске по делу второй медсестры-садистки суд вызвал пострадавшего ребенка

До этого пациентка опубликовала видео, где опытная медсестра таскает за волосы маленькую девочку. Жестокость персонала в туберкулезной больнице вызвала широкий общественный резонанс. После этого в медучреждении прошли проверки, а главврача уволили. Лишились работы и две медсестры.