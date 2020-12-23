В Новосибирске по делу второй медсестры-садистки суд вызвал пострадавшего ребенка

Судебное заседание по делу второй медсестры, издевавшейся над детьми в детском туберкулезном диспансере, отложили в Новосибирске.
23 декабря мировой судья третьего судебного участка во время заседания потребовала пригласить пострадавшую сторону – шестилетнего мальчика.
В связи с этим заседание перенесли на 30 декабря.
Вторую медсестру обвиняют по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее в сеть попало видео, на котором медсестра замахивается на мальчика.
До этого пациентка опубликовала видео, где опытная медсестра таскает за волосы маленькую девочку. Жестокость персонала в туберкулезной больнице вызвала широкий общественный резонанс. После этого в медучреждении прошли проверки, а главврача уволили. Лишились работы и две медсестры.