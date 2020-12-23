В Новосибирске продают бронзовую ступу XI века за 180 тысяч рублей

Бронзовую ступу нашли в начале 90-х в Чуйской долине недалеко от Бишкека и Иссык-Куля. На этой территории с 9 по 12-й век существовало Караханидское государство. Археологи датируют найденный артефакт 11 веком. Они объясняют это тем, что надпись на ступе сделана на арабском языка. А до 10 века использовался согдийский язык.