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В Новосибирске продают бронзовую ступу XI века за 180 тысяч рублей

23 декабря 2020, 11:30
Вес ступы - 3,6 кг.

Бронзовую ступу XI века из Средней Азии продают в Новосибирске за 180 тысяч рублей. Предложение появилось на популярном сайте объявлений.

Автор рассказал НГС, что артефакт подлинный и был куплен у археологов три года назад. Сам же новосибирец оказался коллекционером древних вещей.

Бронзовую ступу нашли в начале 90-х в Чуйской долине недалеко от Бишкека и Иссык-Куля. На этой территории с 9 по 12-й век существовало Караханидское государство. Археологи датируют найденный артефакт 11 веком. Они объясняют это тем, что надпись на ступе сделана на арабском языка. А до 10 века использовался согдийский язык.

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