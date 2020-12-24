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Арестован бизнесмен, давший взятку начальнику управления новосибирских автодорог

24 декабря 2020, 17:32
Самир Асадуллаев помещен под стражу до 26 января.

Железнодорожный районный суд Новосибирска по ходатайству следователя арестовал Самира Асадуллаева, который проходит подозреваемым по делу о взятках в казенном учреждении «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД). Его заключили под стражу на месяц и 4 дня до 26 января 2021 года.

Ранее суд поместил под стражу Михаила Чуманова - руководителя управления. Напомним, Чуманов через брата, который выступал посредником, получил от коммерческих организаций 100 тысяч и 5 миллионов рублей. За это чиновник обещал покровительство и участие в госконтрактах по дорожному ремонту.

Сегодня под стражу взяты еще два фигуранта уголовного дела, в том числе и брат Чуманова. Суд также арестовал их на 1 месяц и 5 дней.

По данным Тайга.инфо, арестованный Асадуллаев давал взятки чиновнику. Новый год ему придется встречать в СИЗО.

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