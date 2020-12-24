Арестован бизнесмен, давший взятку начальнику управления новосибирских автодорог

Ранее суд поместил под стражу Михаила Чуманова - руководителя управления. Напомним, Чуманов через брата, который выступал посредником, получил от коммерческих организаций 100 тысяч и 5 миллионов рублей. За это чиновник обещал покровительство и участие в госконтрактах по дорожному ремонту.