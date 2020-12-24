Эпидемия ОРВИ: за сутки заболели 2813 новосибирцев

В Новосибирской области продолжается эпидемия простудных заболеваний. За минувшие сутки, согласно данным оперштаба, 2 813 новосибирцев заболели ОРВИ. Госпитализировать пришлось 22 пациента.
Что касается коронавируса, то в регионе с начала пандемии заразились 26 790 человек (+158 за минувшие сутки), в том числе 1 570 детей. Выздоровели 22 683 пациента (+229 за сутки). Скончались 909 новосибирцев (+7 за сутки).
В реанимацию помещены 175 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов. В Новосибирске госпитализированы 2 277 взрослых и 28 детей с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него. Еще 1 259 аналогичных пациентов лежат в ЦРБ региона. В НСО проведено уже 1 046 625 тестов на коронавирус.