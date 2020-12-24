ФАС не ответила новосибирским депутатам по поводу тарифа на вывоз мусора

В четверг, 24 декабря, спикер Законодательного собрания Новосибирской области рассказал, что ФАС до сих пор хранит молчание по поводу запроса новосибирских депутатов о повышении цен на вывоз мусора. Ответа от антимонопольного ведомства до сих пор нет.
- Чтобы дальше что-то решать, нужно дождаться и ответа антимонопольной службы, и решения суда. Вопрос сложнейший, касается любого жителя Новосибирской области, — заявил Андрей Шимкив.
Первый месяц года станет отправной точкой в вопросе, который до сих пор не решен. Предполагается, что тариф на вывоз ТКО вырастет с 60 до 83 рублей с одного потребителя. Депутаты считают это незаконным. Со стороны депутатов даже прозвучали угрозы лишить денег строителей четвертого моста, поскольку они связаны с региональным оператором по вывозу мусора.