Глава Хабаровского края: надо приостановить работу регионального оператора

«Граждан не должно беспокоить, что повышение тарифа происходит по причине того, что мы не можем провести проверки управляющих компаний, оценить стоимость транспортировок, установить контроль над полигонами. Но повышения платежей по коммунальным услугам мы допустить не можем. Следует приостанавливать работу регоператора по первой зоне и все проанализировать, в частности тариф. Лучше сделать несколько позже, но хорошо», - сказал Дегтярев.