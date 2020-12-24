Глава Хабаровского края: надо приостановить работу регионального оператора

Во многих регионах увеличился размер платы за этот вид коммунальной услуги. Повышение аргументировали проведением реформы обращения с ТКО. Например, в Приморском крае тариф увеличился, а местное население высказывает жалобы на ухудшение качества услуг, пишет Prokhab.ru.
«Граждан не должно беспокоить, что повышение тарифа происходит по причине того, что мы не можем провести проверки управляющих компаний, оценить стоимость транспортировок, установить контроль над полигонами. Но повышения платежей по коммунальным услугам мы допустить не можем. Следует приостанавливать работу регоператора по первой зоне и все проанализировать, в частности тариф. Лучше сделать несколько позже, но хорошо», - сказал Дегтярев.
Ранее полпред президента Юрий Трутнев подверг критике «мусорную реформу», утверждая, что она способна решить проблемы крупных городов, но не Дальневосточного региона.
Сейчас в Хабаровском крае действует регоператор только для определенной территории, так называемой зоны деятельности № 1, куда входят краевой центр и район имени Лазо. Единый тариф на его услуги, который действует с 1 декабря текущего года, составляет немногим более четырех рублей за квадратный метр в многоквартирных жилых зданиях и пяти рублей – в частном секторе.
По другим территориальным зонам до настоящего времени не получилось найти компании, которые были бы готовы взять работу по исполнению этих услуг.
По мнению Дегтярева, сейчас требуется детально все просчитать, поскольку результаты конкурса по отбору регоператора были подведены еще летом, когда в крае была не самая хорошая политическая ситуация. Как считает врио губернатора, зонирование территорий для введения новых правил обращения с ТКО необходимо пересмотреть, как и формирование соответствующих тарифов для граждан. При этом если не отыщется предприятие среди частников, то властям потребуется самостоятельно заняться проработкой вопроса по краевому оператору.