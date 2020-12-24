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Голикова предсказала снижение числа бедных в России до 9,6 млн

24 декабря 2020, 16:45
Это вдвое меньше, чем сейчас.

Новосибирцы в соцсетях осуждают заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. Чиновница объявила на заседании Госсовета, что по ее прогнозам число бедных в России к 2030 году должно снизиться на 9,6 млн. Это вдвое меньше, чем сейчас.

Вице-премьер напомнила, что с 2021 года уровень прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будут устанавливаться по-новому. Среднероссийский прожиточный минимум в наступающем году составит 11 653 руб., а МРОТ 12 792 руб, то есть оба показателя будут повышены. «Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — добавила вице-премьер.

Напомним, о снижении уровня бедности вдвое заявлял и президент Владимир Путин. По словам главы государства, в 2000 году, когда он пришел к власти, было более 42 млн бедных в стране. Сейчас их, по данным Росстата, меньше в два раза.

Новосибирцы в комментариях задаются вопросами, куда делись эти бедные. И каким образом государство будет сокращать их количество до 2030 года.

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