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Мэрия Новосибирска и ВЭБ обсуждают трамвайную концессию

24 декабря 2020, 19:24
Решение проблемы не кажется таким простым.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что создание трамвайной концессии движется не так, как изначально планировалось. Существует целый ряд трудностей, в решении которых пока дальше разговоров дело не ушло.

Локоть на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что есть несколько финансово-промышленных групп, которые могут решить вопрос. В частности, недавно поступило предложение от ВЭБа. Там предложили взять в концессию транспорт в целом.

Локоть сказал, что мэрия предлагает все-таки трамваи отдать в концессию. Потому что ими нужно много и дорого заниматься.

- Очень серьезные объемы работы: приведение в порядок трамвайных путей, подвижного состава, новые трамвайные пути, которые надо строить — на Гусинобродском шоссе, например, к новому автовокзалу, — заявил мэр.

Градоначальник рассказал, что обсуждение вопроса идет на самом высоком уровне. В недавнем совещании принял участие губернатор. До конца года чиновники намерены понять, насколько вообще реальна перспектива концессии.

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