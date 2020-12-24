Мэрия Новосибирска и ВЭБ обсуждают трамвайную концессию

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что создание трамвайной концессии движется не так, как изначально планировалось. Существует целый ряд трудностей, в решении которых пока дальше разговоров дело не ушло.
Локоть на пресс-конференции в ТАСС рассказал, что есть несколько финансово-промышленных групп, которые могут решить вопрос. В частности, недавно поступило предложение от ВЭБа. Там предложили взять в концессию транспорт в целом.
Локоть сказал, что мэрия предлагает все-таки трамваи отдать в концессию. Потому что ими нужно много и дорого заниматься.
- Очень серьезные объемы работы: приведение в порядок трамвайных путей, подвижного состава, новые трамвайные пути, которые надо строить — на Гусинобродском шоссе, например, к новому автовокзалу, — заявил мэр.
Градоначальник рассказал, что обсуждение вопроса идет на самом высоком уровне. В недавнем совещании принял участие губернатор. До конца года чиновники намерены понять, насколько вообще реальна перспектива концессии.