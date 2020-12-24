«Сибсельмаш» в метель выиграл у «Старта» и ушел с последнего места

Новосибирский «Сибсельмаш» на своем поле в очередном матче Суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом победил нижегородский «Старт» 4:3. Игра проходила в метель и собрала на трибунах 400 зрителей.
В составе «Сибсельмаша» дважды отличился Евгений Леонов. Еще по голу забили Никита Терехин и Алексей Доровских. Капитан еще не реализовал пенальти.
После этой победы у новосибирской команды 9 очков. Она ушла из подвала турнирной таблицы и переместилась на 12 место. До нового года «Сибсельмаш» проведет еще один домашний матч. 26 декабря в Новосибирск приедет архангельский «Водник».