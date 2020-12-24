В Новосибирске филиал РАНХиГС ликвидирует целый факультет

- Мы были одними из главных оппонентов и оказали определенное сопротивление его действиям. Любые структурные изменения должны быть обеспечены соответствующими нормативными актами. Меня должны за 2 месяца предупредить о ликвидации моего факультета, потом провести выборы нового декана. Но, поскольку ученый совет проголосовал за ликвидацию, все понимают, что речь шла против меня и заведующего кафедрой политических наук и технологий, — заявил журналистам Козлов.