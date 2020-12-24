В Новосибирске филиал РАНХиГС ликвидирует целый факультет

В Сибирском институте управления - филиале РАНХиГС ликвидируется факультет политики и международных отношений. Решение об этом принято на заседании ученого совета вуза.
Решение далось не так просто. За него, по данным НГС, проголосовали 14 членов совета из 21.
Декану факультета Сергею Козлову придется оставить свою должность в связи с рестуктуризацией. При этом факультет как таковой не исчезает, а превращается в факультет международных отношений и коммуникаций. В него войдут два научно-образовательных центра — филологии и лингвистики и антропологии личностного и профессионального развития.
Сергей Козлов полагает, что это решение было принято исходы из продолжающегося конфликта с новым руководством института. Он считает, что так директор убирает с должностей неугодных ему людей.
- Мы были одними из главных оппонентов и оказали определенное сопротивление его действиям. Любые структурные изменения должны быть обеспечены соответствующими нормативными актами. Меня должны за 2 месяца предупредить о ликвидации моего факультета, потом провести выборы нового декана. Но, поскольку ученый совет проголосовал за ликвидацию, все понимают, что речь шла против меня и заведующего кафедрой политических наук и технологий, — заявил журналистам Козлов.