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В Новосибирске подросток на «Тойоте» врезался в маршрутку

24 декабря 2020, 19:45
В больницу попал он сам и его 16-летний пассажир.

Сегодня, 24 декабря, в Новосибирске 16-летний подросток на автомобиле Toyota Corona Premio устроил аварию с микроавтобусом. Рядом с домом №2 по улице Спринтерской он столкнулся с маршруткой №30, которая ехала во встречном направлении.

В результате аварии 16-летнего водителя госпитализировали с переломом правого бедра. В больницу с сотрясением головного мозга попал и его ровесник, который был пассажиром легковушки.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. И напоминает, что подростку горозит штраф до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

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#Новости#Происшествия
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