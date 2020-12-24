В Новосибирске подросток на «Тойоте» врезался в маршрутку

Сегодня, 24 декабря, в Новосибирске 16-летний подросток на автомобиле Toyota Corona Premio устроил аварию с микроавтобусом. Рядом с домом №2 по улице Спринтерской он столкнулся с маршруткой №30, которая ехала во встречном направлении.
В результате аварии 16-летнего водителя госпитализировали с переломом правого бедра. В больницу с сотрясением головного мозга попал и его ровесник, который был пассажиром легковушки.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. И напоминает, что подростку горозит штраф до 15 тысяч рублей за управление транспортным средством без водительского удостоверения.