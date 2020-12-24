В Новосибирске сшили самую большую в России защитную маску

Жители Новосибирска поставили своеобразный коронавирусный рекорд, но на этот раз он не связан с количеством заболевших. В столице Сибири сшили самую большую в России защитную маску из ткани.
Маску изготовила новосибирская фирма vsemayki.ru. Для ее производства использовался такой же материал, как и для обычных масок. Размер изделия 4,51 на 1,61 метра. Ее пришлось растянуть на улице, чтобы сфотографировать.
На защитном изделии нанесли изображения, которые символизируют все знаковые события 2020 года. Здесь можно заметить сам вирус, медика в защитном костюме, политические события.