В Новосибирске завели дело на массажиста, зажимавшего голову грудничку

По данным следствия, 20 октября в социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой подозреваемый работал с малолетним ребенком. На кадрах мужчина зажимал коленями голову грудничка и поворачивал его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждал, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.