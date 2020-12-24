В Новосибирске завели дело на массажиста, зажимавшего голову грудничку

Новосибирские следователи по результатам проведенной проверки возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего массажиста. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
По данным следствия, 20 октября в социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой подозреваемый работал с малолетним ребенком. На кадрах мужчина зажимал коленями голову грудничка и поворачивал его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждал, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.
В Следственном комитете выясняют все обстоятельства произошедшего. И просят родителей, которым оказывал услуги данный массажист, а также тех, чей ребенок изображен на видео, и лицо, которое снимало это видео, связаться со следователем Меренчуковой Анной Андреевной по телефону 8-913-754-37-67.