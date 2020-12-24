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В территорию Заельцовского бора Новосибирска войдет часть Медвежьего острова

24 декабря 2020, 18:32
Чиновники озвучили планы по включению земли в состав города.

В мэрии Новосибирска задумались о включении части Медвежьего острова в Заельцовский бор. С этой целью необходимо перевести эти земли в муниципальное владение.

На данный момент остров входит в Новосибирский район. Но фактически он находится на территории города. Здесь хотят запретить застройку и размещение дачных участков.

- Наша позиция — все острова должны быть закрыты лесом именно для того, чтобы там не велась никакая деятельность. Чтобы они развивались как рекреационные зоны, — приводит НГС слова вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой.

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