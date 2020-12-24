В территорию Заельцовского бора Новосибирска войдет часть Медвежьего острова

В мэрии Новосибирска задумались о включении части Медвежьего острова в Заельцовский бор. С этой целью необходимо перевести эти земли в муниципальное владение.
На данный момент остров входит в Новосибирский район. Но фактически он находится на территории города. Здесь хотят запретить застройку и размещение дачных участков.
- Наша позиция — все острова должны быть закрыты лесом именно для того, чтобы там не велась никакая деятельность. Чтобы они развивались как рекреационные зоны, — приводит НГС слова вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой.