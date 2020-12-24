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За сутки в Новосибирской области опять 7 человек умерли от коронавируса

24 декабря 2020, 12:57
Всего в регионе от коронавируса умерли уже 909 человек.

В Новосибирской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 158 человек. Об этом сообщает оперативный штаб на утро 24 декабря. С начала пандемии инфекция поразила 26 790 новосибирцев, в том числе 1 570 детей.

Выздоровели 229 человек. В регионе сохраняется динамика, при которой победивших COVID-19 ежедневно больше, чем заболевших. Всего инфекцию победили уже 22 683 пациента.

Скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Это мужчины в возрасте 60, 67,70 и 72 лет и женщины в возрасте 59, 80 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 909 человек.

Тяжело переносят болезнь 175 человек. В реанимации к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов. В Новосибирске госпитализированы 2 277 взрослых и 28 детей с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 259 аналогичных пациентов помещены в ЦРБ региона. Всего в Новосибирской области сделано 1 046 625 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 012 жителей региона. 78 168 человек отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.

За минувшие сутки 2 813 новосибирцев заболели ОРВИ. Госпитализировать пришлось 22 пациента.

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