За сутки в Новосибирской области опять 7 человек умерли от коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 158 человек. Об этом сообщает оперативный штаб на утро 24 декабря. С начала пандемии инфекция поразила 26 790 новосибирцев, в том числе 1 570 детей.
Выздоровели 229 человек. В регионе сохраняется динамика, при которой победивших COVID-19 ежедневно больше, чем заболевших. Всего инфекцию победили уже 22 683 пациента.
Скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Это мужчины в возрасте 60, 67,70 и 72 лет и женщины в возрасте 59, 80 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли уже 909 человек.
Тяжело переносят болезнь 175 человек. В реанимации к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов. В Новосибирске госпитализированы 2 277 взрослых и 28 детей с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Еще 1 259 аналогичных пациентов помещены в ЦРБ региона. Всего в Новосибирской области сделано 1 046 625 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 7 012 жителей региона. 78 168 человек отбыли карантин и сняты с меднаблюдения.
За минувшие сутки 2 813 новосибирцев заболели ОРВИ. Госпитализировать пришлось 22 пациента.