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Бугринскую рощу в Новосибирске соединят с новым спортивным парком у ЛДС

25 декабря 2020, 12:19
Парковая зона протянется от нового ЛДС до Бугринского моста.

Власти планируют разбить на левом берегу Оби спортивный парк и соединить его с Бугринской рощей. Рядом со спортивной ледовой ареной уже начались работы в данном направлении.

По словам вице-мэра Анна Терешкова, со станции метро «Спортивная» можно будет уехать зимой на лыжах и коньках, а летом на велосипеде в сторону рощи. Вдоль берега будут обустроены велосипедные и пешеходные маршруты.

Замначальника управления по благоустройству общественных пространств Мария Смирнова рассказала изданию «НН», что будет разработано много разных маршрутов, в том числе для бега, появится несколько смотровых площадок, скейт-площадка, зоны отдыха для детей и взрослых.

Первая часть парка будет готова к сентябрю 2022 года.

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