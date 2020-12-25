Бугринскую рощу в Новосибирске соединят с новым спортивным парком у ЛДС

Власти планируют разбить на левом берегу Оби спортивный парк и соединить его с Бугринской рощей. Рядом со спортивной ледовой ареной уже начались работы в данном направлении.
По словам вице-мэра Анна Терешкова, со станции метро «Спортивная» можно будет уехать зимой на лыжах и коньках, а летом на велосипеде в сторону рощи. Вдоль берега будут обустроены велосипедные и пешеходные маршруты.
Замначальника управления по благоустройству общественных пространств Мария Смирнова рассказала изданию «НН», что будет разработано много разных маршрутов, в том числе для бега, появится несколько смотровых площадок, скейт-площадка, зоны отдыха для детей и взрослых.
Первая часть парка будет готова к сентябрю 2022 года.