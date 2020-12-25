Дегтярев поручил правительству поддержать МСБ Хабаровского края

Об этом он объявил, зачитывая свое инвестиционное послание, в котором подводились итоги уходящего года.
Как сообщает khabkrai.ru, глава региона подчеркнул, что за уходящий год Хабаровский край опустился в инвестиционном рейтинге до 63 строчки, хотя раньше стабильно входил в первую двадцатку среди остальных субъектов РФ.
Он заявил, что для решения национальных целей и увеличения темпов развития требуется использовать предпринимательский потенциал, увеличивать приток частных инвестиций, модернизировать работу предприятий. Сейчас бизнес-сообщества не испытывают поддержки со стороны властей. Если им требуется реальная помощь по инвестиционным проектам, она не поступает, в ход идут только формальные отписки.
Дегтярев выступил с призывом «фундаментально перестроиться», создать атмосферу дружелюбия для взаимодействия инвесторов, компаний малого и среднего бизнеса. Он поручил экономическому блоку в начале 2021 года заняться аудитом системы сотрудничества бизнеса и инвесторов. Планируется запустить режим «одного окна» и создать доступный для понимания электронный сервис.
Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что пандемия поставила под вопрос существование многих компаний. Однако, благодаря своевременным мерам поддержки в регионе, удалось избежать серьезного экономического кризиса, предотвратить массовые сокращения. Но в сфере услуг, туризма, досуга и перевозок многие компании по-прежнему испытывают серьезный упадок.
Поэтому в наступающем году планируется внедрить пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, сократить размер транспортного и имущественного налога для тех отраслей, на которых наиболее негативно сказалась пандемия. Данный законопроект будет разработан уже в январе следующего года. Кроме того, с наступлением 2021 года будет введен в действие «инвестиционный налоговый вычет». Предполагается, что такое нововведение поможет обновлению основных средств в компаниях. Также начнет действовать закон, вводящий снижение порогов инвестиций для выдачи земель без торгов.
С начала весны заработает система «региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений» (СЗПК), которая необходима инвесторам для получения инфраструктурной поддержки.
Сейчас в регионе действуют три территории опережающего социально-экономического развития. Подписано более 70 документов о сотрудничестве, а в инвестиционный портфель края включено более 300 проектов.