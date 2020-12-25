Дегтярев поручил правительству поддержать МСБ Хабаровского края

Поэтому в наступающем году планируется внедрить пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, сократить размер транспортного и имущественного налога для тех отраслей, на которых наиболее негативно сказалась пандемия. Данный законопроект будет разработан уже в январе следующего года. Кроме того, с наступлением 2021 года будет введен в действие «инвестиционный налоговый вычет». Предполагается, что такое нововведение поможет обновлению основных средств в компаниях. Также начнет действовать закон, вводящий снижение порогов инвестиций для выдачи земель без торгов.