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Мэрия Новосибирска не будет строить снегоплавильные станции

25 декабря 2020, 18:32
На это нет денег.

В мэрии Новосибирска рассказали, что в ближайшее время в городе не будут строить снегоплавильные станции. На это попросту нет денег. Но от самой идеи в городской администрации не отказались.

"Снегоплавильные станции строятся не на бюджетной основе, это всё делают инвесторы, а инвесторов нет. Когда появятся деньги, тогда и будут планы по строительству" - приводит НГС цитату из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Напомним, в городе планировалось 8 снегоплавильных станций - по одной в каждом районе. Первую такую станцию в мегаполисе построили в 2013 году.

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