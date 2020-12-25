Мэрия Новосибирска не будет строить снегоплавильные станции

В мэрии Новосибирска рассказали, что в ближайшее время в городе не будут строить снегоплавильные станции. На это попросту нет денег. Но от самой идеи в городской администрации не отказались.
"Снегоплавильные станции строятся не на бюджетной основе, это всё делают инвесторы, а инвесторов нет. Когда появятся деньги, тогда и будут планы по строительству" - приводит НГС цитату из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.
Напомним, в городе планировалось 8 снегоплавильных станций - по одной в каждом районе. Первую такую станцию в мегаполисе построили в 2013 году.