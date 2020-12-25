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Новосибирская область отправила на экспорт 503 тысячи тонн зерна

25 декабря 2020, 12:59
Его закупают 19 стран мира.

Для Новосибирской области 2020 года стал урожайным, сложился большой профицит зерна. Его регион отгружает в регионы России и отправляет на экспорт.

C начала года отгружено железнодорожным транспортом 815 тысяч тонн зерна. Из них 503 тысячи тонн ушли за границу.

Экспортные отгрузки выросли в сравнении с уровнем прошлого года на 24%. Расширилась и география поставок: новосибирские зерновые и масличные покупают уже в 19 странах мира.

Основные направления отгрузки на экспорт – Китай, Монголия, страны Таможенного союза. Внутри страны зерно из Сибири поставляется в основном в регионы центральной части России.

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