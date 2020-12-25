Новосибирские учёные планируют вырастить морозоустойчивую корову

Новосибирские ученые изучили гены якутских и алтайских коров и обнаружили более 100 тысяч мутаций. Итогом изысканий должна стать идеальная корова, устойчивая к сибирским морозам.
Исследования показали, что коровы азиатские животные переносят морозы лучше, но молока и мяса дают меньше, чем коровы из Европы. Их гибрид должен стать идеальных для сибирских условий.
Ученые установили, что у якутские и алтайские пород коров умеют передавать сигналы в мозг в центре терморегуляции. Это помогает им проще переносить холод.
Ещё одна возможная причина морозостойкости этих коров — наличие гена, как у животных, которые впадают в зимнюю спячку. Теперь ученые работают над расшифровкой генома коровы.