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Новосибирские учёные планируют вырастить морозоустойчивую корову

25 декабря 2020, 18:08
Они работают над расшифровкой генома коровы.

Новосибирские ученые изучили гены якутских и алтайских коров и обнаружили более 100 тысяч мутаций. Итогом изысканий должна стать идеальная корова, устойчивая к сибирским морозам.

Исследования показали, что коровы азиатские животные переносят морозы лучше, но молока и мяса дают меньше, чем коровы из Европы. Их гибрид должен стать идеальных для сибирских условий.

Ученые установили, что у якутские и алтайские пород коров умеют передавать сигналы в мозг в центре терморегуляции. Это помогает им проще переносить холод.

Ещё одна возможная причина морозостойкости этих коров — наличие гена, как у животных, которые впадают в зимнюю спячку. Теперь ученые работают над расшифровкой генома коровы.

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