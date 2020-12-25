Новосибирские выпускники не смогут сдать ЕГЭ досрочно из-за коронавируса

В новосибирских школах, как и в других учебных заведениях России, из-за коронавируса в 2021 году отменили досрочный этап Единого государственного экзамена. С такой инициативой выступил министр образования Сергей Кравцов.
Помимо досрочных испытаний, также выпускники могут не сдавать базовый экзамен по математике. Те, кто не планируют поступать в ВУЗы, сдадут лишь два выпускных экзамена по математике и русскому языку.
Основной экзаменационный период определен в промежутке с 31 мая по 2 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля.