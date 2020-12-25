Новосибирский музыкант пришел с Моргенштерном на шоу «Давай поженимся!»

Первая девушка, 30-летняя блогерша, не смогла покорить сердце сибиряка своей песней про снежинки и блинами. Моргенштерн заявил, что ей нужны лишь подписчики. 23-летняя журналистка подарила жениху кавер на песню «Кадиллак», который исполнила ее подруга. Но ее мотивы рэпер также разгадал. По его мнению, девушке нужны деньги.