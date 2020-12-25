Новосибирский музыкант пришел с Моргенштерном на шоу «Давай поженимся!»

Музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу вместе с другом рэпером Моргенштерном пришел на шоу «Давай поженимся!» за невестой.
Битмейкер, певец и продюсер Мэрлоу обрел популярность благодаря знакомству с Моргенштерном. Но, несмотря на популярность, он продолжает оставаться скромным молодым человеком, который мечтает о настоящей любви. Он не видит будущего с блогершей, а мечтает встретить девушку, интересующуюся японской культурой.
Оценивать претенденток ему помогал Моргенштерн. Ведущие отметили, что молодой рэпер очень похож на телеведущего Александра Васильева, который также присутствовал на передаче.
Первая девушка, 30-летняя блогерша, не смогла покорить сердце сибиряка своей песней про снежинки и блинами. Моргенштерн заявил, что ей нужны лишь подписчики. 23-летняя журналистка подарила жениху кавер на песню «Кадиллак», который исполнила ее подруга. Но ее мотивы рэпер также разгадал. По его мнению, девушке нужны деньги.
А вот 25-летняя Марина из Японии сразу приглянулась гостям. Девушка станцевала балетную партию из «Щелкунчика». Именно ее и выбрал Слава Мэрлоу.