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Приехавшего в Новосибирск закупать наркотики жителя Братска задержали на вокзале

25 декабря 2020, 12:20
При обыске транспортные полицейские обнаружили у него пакет с порошком.

Новосибирские транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Братска. При обыске в кармане куртки у него нашли пакет с порошком. Экспертиза показала, что это психоактивное вещество, производное уксусной кислоты общей массой более 9 граммов, а это уже крупный размер.

По версии полиции, задержанный приобрёл наркотик через интернет-сайт для личного пользования. Он забрал закладку в лесополосе Дзержинского района, планируя вывезти ее в город Братск на поезде.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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