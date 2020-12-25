Приехавшего в Новосибирск закупать наркотики жителя Братска задержали на вокзале

Новосибирские транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Братска. При обыске в кармане куртки у него нашли пакет с порошком. Экспертиза показала, что это психоактивное вещество, производное уксусной кислоты общей массой более 9 граммов, а это уже крупный размер.