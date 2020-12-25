Прокуратура заставила новосибирское УФСИН покрасить полы в СИЗО Куйбышева

В городе Куйбышев Новосибирской области прокуратура проверила в следственном изоляторе № 2 ГУФСИН России соблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И выяснила, что там не устранены ранее выявленные нарушения.
Прокуроры установили, что вопреки закону в камерах не проводился текущий ремонт деревянных полов и их покраска. Несмотря на ранее принятые прокуратурой меры нарушения так и не были устранены.
Надзорное ведомство обратилось с иском в суд и потребовало обязать следственный изолятор № 2 произвести в камерах ремонт полов. Суд требования прокуратуры удовлетворил, решение суда в законную силу не вступило.