Сказочные граффити появились на стенах жилых домов в Новосибирске

«Не у всех есть возможность навестить родных, которые живут далеко — возможно, даже в другом городе. Поэтому мы решили, что именно сейчас, в холодное время года, для горожан будут особенно ценны осязаемые открытки с теплыми пожеланиями», — рассказал директор по маркетингу Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов.