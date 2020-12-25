atas.info
ГлавноеВсе новости

Сказочные граффити появились на стенах жилых домов в Новосибирске

25 декабря 2020, 11:13
Почтовые открытки с граффити будут распространяться до 10 января 2021 года.

Почтовые открытки с граффити на стенах жилых домов выпустили в Новосибирске к Новому году. Стены «расписала» стритарт-художница Марина Ягода.

Иллюстрация были придуманы для фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») в рамках проекта «Дом с открытки». Так, на стене дома №3 по ул. Ленина изображена загадочная девушка в зимнем лесу, а на доме №36 по ул. Революции – ребенок в чайной чашке.

Открытки будут распространяться с 25 декабря около НОВАТа в сквере на праздничной фотозоне Renewal.

«Не у всех есть возможность навестить родных, которые живут далеко — возможно, даже в другом городе. Поэтому мы решили, что именно сейчас, в холодное время года, для горожан будут особенно ценны осязаемые открытки с теплыми пожеланиями», — рассказал директор по маркетингу Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов.

Художница разрисовывала здания с ноутбука, но она мечтает, что когда-нибудь «иллюстрации с открыток превратятся в настоящие росписи на домах».

#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52