Сказочные граффити появились на стенах жилых домов в Новосибирске

Почтовые открытки с граффити на стенах жилых домов выпустили в Новосибирске к Новому году. Стены «расписала» стритарт-художница Марина Ягода.
Иллюстрация были придуманы для фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») в рамках проекта «Дом с открытки». Так, на стене дома №3 по ул. Ленина изображена загадочная девушка в зимнем лесу, а на доме №36 по ул. Революции – ребенок в чайной чашке.
Открытки будут распространяться с 25 декабря около НОВАТа в сквере на праздничной фотозоне Renewal.
«Не у всех есть возможность навестить родных, которые живут далеко — возможно, даже в другом городе. Поэтому мы решили, что именно сейчас, в холодное время года, для горожан будут особенно ценны осязаемые открытки с теплыми пожеланиями», — рассказал директор по маркетингу Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов.
Художница разрисовывала здания с ноутбука, но она мечтает, что когда-нибудь «иллюстрации с открыток превратятся в настоящие росписи на домах».