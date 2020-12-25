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В метро Новосибирска в ходе облавы поймали 15 безмасочников

25 декабря 2020, 12:43
В наземном транспорте дела с соблюдением санитарных норм обстоят хуже

Сегодня, 25 декабря, в метро Новосибирска прошла показательная облава на безмасочников. Ранее мы сообщали, что на станции «Красный проспект» пассажиров без масок выводили из вагонов в присутствии телекамер.

О рейде рассказали в областном правительстве. Здесь уточнили, что 15 пассажирам без масок отказано в проезде, на одного составлен административный протокол. Мероприятие прошло на станции 25 декабря.

- Сегодня наблюдается достаточно большой пассажиропоток в метрополитене, поскольку на улице прошел снегопад. Пассажиры более активно пользуются метрополитеном и, соответственно те, которые впервые, может быть, за несколько месяцев пришли в метрополитен, не соблюдают масочный режим, – заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Чиновник добавил, что проведено 20 профилактических бесед в комнате полиции и более 30 бесед – на платформе. Он отметил, что по требованию практически все пассажиры надели маски.

- В целом, в метрополитене масочный режим соблюдается лучше, чем в наземном общественном пассажирском транспорте. Это связано с тем, что на входе в метро организован соответствующий контроль, - рассказал Невежин.

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