В метро Новосибирска в ходе облавы поймали 15 безмасочников

Сегодня, 25 декабря, в метро Новосибирска прошла показательная облава на безмасочников. Ранее мы сообщали, что на станции «Красный проспект» пассажиров без масок выводили из вагонов в присутствии телекамер.
О рейде рассказали в областном правительстве. Здесь уточнили, что 15 пассажирам без масок отказано в проезде, на одного составлен административный протокол. Мероприятие прошло на станции 25 декабря.
- Сегодня наблюдается достаточно большой пассажиропоток в метрополитене, поскольку на улице прошел снегопад. Пассажиры более активно пользуются метрополитеном и, соответственно те, которые впервые, может быть, за несколько месяцев пришли в метрополитен, не соблюдают масочный режим, – заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.
Чиновник добавил, что проведено 20 профилактических бесед в комнате полиции и более 30 бесед – на платформе. Он отметил, что по требованию практически все пассажиры надели маски.
- В целом, в метрополитене масочный режим соблюдается лучше, чем в наземном общественном пассажирском транспорте. Это связано с тем, что на входе в метро организован соответствующий контроль, - рассказал Невежин.