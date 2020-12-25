В метро Новосибирска в ходе облавы поймали 15 безмасочников

- Сегодня наблюдается достаточно большой пассажиропоток в метрополитене, поскольку на улице прошел снегопад. Пассажиры более активно пользуются метрополитеном и, соответственно те, которые впервые, может быть, за несколько месяцев пришли в метрополитен, не соблюдают масочный режим, – заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.