В новогодние праздники изменится график работы почты в Новосибирской области

В почтовых отделениях пенсии также можно будет получить, но по определенному графику. 29 декабря будут выдавать пенсии за 3 января, 6 января - за 6 и 7 января, 8 января - за 8 и 10 января. В остальные дни выплаты будут производиться по графику.