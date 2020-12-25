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В новогодние праздники изменится график работы почты в Новосибирской области

25 декабря 2020, 15:21
График выплат пенсий изменился.

График работы почтовых отделений на 31 декабря и на новогодние праздники изменится в Новосибирской области.

Так, в последний день 2020 года у почты будет сокращенный день. Отделения закроются на час раньше.

Выходным днем объявили 1,2 и 7 января. 3,4,5,6,8,9,10 января отделения будут работать по установленному графику.

Из-за праздников изменились сроки пенсионных выплат. Так, пенсии за 3 января доставят на дом 29 декабря, за 4 и 7 января – 4 января, за 5 и 8 января – 5 января, за 6 января – 6 января и за 9 и 10 января – 9 января.

В почтовых отделениях пенсии также можно будет получить, но по определенному графику. 29 декабря будут выдавать пенсии за 3 января, 6 января - за 6 и 7 января, 8 января - за 8 и 10 января. В остальные дни выплаты будут производиться по графику.

#Новости#Общество
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