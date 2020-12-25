В Новосибирске в начале 2021 года сдадут долгострой на ул. Декабристов

21-этажный дом начали строить в 2011 году за счет привлечения средств 134 дольщиков. Но стройка остановилась, а возобновилась лишь два года назад. Пришлось вложить еще 160 млн рублей. Деньги взяли у дольщиков, привлекли два инвестпроекта, взяли субсидию на подвод коммуникаций. Высотка уже достроена, осталось получить заключение комиссии гостройнадзора. В будущем году дольщики получат ключи от квартир.