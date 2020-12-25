atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске в начале 2021 года сдадут долгострой на ул. Декабристов

25 декабря 2020, 10:44
Власти готовы решать индивидуально проблему каждого долгостроя.

Проблемный дом на улице Декабристов в Новосибирске введут в эксплуатацию в начале 2021 года, заявил мэр Анатолий Локоть.

21-этажный дом начали строить в 2011 году за счет привлечения средств 134 дольщиков. Но стройка остановилась, а возобновилась лишь два года назад. Пришлось вложить еще 160 млн рублей. Деньги взяли у дольщиков, привлекли два инвестпроекта, взяли субсидию на подвод коммуникаций. Высотка уже достроена, осталось получить заключение комиссии гостройнадзора. В будущем году дольщики получат ключи от квартир.

Власти заявили, что к новому году будут достроены пять долгостроев. Мэр признал, что в городе остается еще много недостроенного жилья, но власти индивидуально подходят к каждому объекту.

Материалы по теме
Долгострой на улице Есенина в Новосибирске сдадут в 2021 году21-этажный бизнес-центр заменит долгострой на Красном проспектеНа площади Маркса в Новосибирске снесут долгострой ДК «Сибсельмаш»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52