В Новосибирске в начале 2021 года сдадут долгострой на ул. Декабристов

Проблемный дом на улице Декабристов в Новосибирске введут в эксплуатацию в начале 2021 года, заявил мэр Анатолий Локоть.
21-этажный дом начали строить в 2011 году за счет привлечения средств 134 дольщиков. Но стройка остановилась, а возобновилась лишь два года назад. Пришлось вложить еще 160 млн рублей. Деньги взяли у дольщиков, привлекли два инвестпроекта, взяли субсидию на подвод коммуникаций. Высотка уже достроена, осталось получить заключение комиссии гостройнадзора. В будущем году дольщики получат ключи от квартир.
Власти заявили, что к новому году будут достроены пять долгостроев. Мэр признал, что в городе остается еще много недостроенного жилья, но власти индивидуально подходят к каждому объекту.