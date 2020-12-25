В Новосибирске зоозащитную организацию заставили заботиться о животных

Прокурор Калининского района г. Новосибирска обратился в суд с исковым заявлением к Благотворительному фонду помощи животным «Бумеранг добра» об обязании осуществлять деятельность по содержанию животных в соответствии с требованиями законодательства.
Иск мотивирован тем, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства содержания животных в приюте «Бумеранг добра». Проведенной проверкой выявлены нарушения установленных требований для содержания животных, в том числе не обеспечен контроль температурного режима и влажности воздуха, отсутствуют ветеринарные, санитарные, дезинфикционно-моечные блоки, а также контейнеры и морозильные камеры для биологических отходов, дезинфекция, в том числе посуды и инвентаря проводится не регулярно, допускается совместно содержание собак и кошек, высота ограждения выгульной площадки составляет менее 2 метров, не используется кормо-кухня, приготовление корма осуществляется на улице, отсутствует подстилочный материал.
По данным нарушениям прокуратурой района в адрес Фонда внесено представление, нарушения ответчиком устранены частично. Прокурор района обратился в суд с иском об обязании Благотворительного фонда помощи животным «Бумеранг добра» осуществлять деятельность в соответствии с установленными требованиями законодательства.
Решением Калининского районного суда г. Новосибирска 24 декабря 2020 года иск прокуратуры Калининского района г. Новосибирска к Благотворительному фонду «Бумеранг добра» об обязании осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства, удовлетворён.