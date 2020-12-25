atas.info
ГлавноеВсе новости

В школе Новосибирска девятилетнюю девочку уже год избивает одноклассница

25 декабря 2020, 09:29
Мама девочки написала заявление в полицию.

Девятилетняя девочка из Новосибирска подверглась травли со стороны одноклассницы за нежелание с ней дружить. Об этом рассказала мать школьницы НГС.

Девочка учится в третьем классе школы №199. По словам Татьяны Емельяновой, зачинщица конфликта издевается над половиной класса, а с ее дочерью сначала сдружилась. Но когда учительница стала жаловаться на неуспеваемость и негативном влиянии такой дружбы, мать запретила девочкам общаться. Тогда-то и начались нападки. Девочка возвращалась домой с синяками и ссадинами, а в один из дней и вовсе пришла с отметинами на шее. По словам ребенка, одноклассница пыталась ее задушить в школьном туалете. Это и стало точкой кипения.

Мать девочка написала заявление в полицию и сняла побои.

«Моего ребенка душили в туалете, а учителя твердят одно и то же: сами виноваты, сами разбирайтесь», — заявляет мама школьницы.

Ребенок находится на больничном. Матери уже предложили перевестись, но такой расклад ее не устраивает.

Интересно, что классный руководитель не в курсе того, что происходит в классе, директор на больничном, а с его замом корреспондентам не удалось связаться. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Татьяна Грибовская сослалась на свою занятость и тоже отказалась разговаривать.

Материалы по теме
В Новосибирске банда подростков жестоко избивает детей и вымогает деньгиВ Новосибирске отец избил девочек на детской площадкеВ новосибирской туберкулезной больнице еще одна медсестра избила ребенка
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52