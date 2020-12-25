В школе Новосибирска девятилетнюю девочку уже год избивает одноклассница

Девятилетняя девочка из Новосибирска подверглась травли со стороны одноклассницы за нежелание с ней дружить. Об этом рассказала мать школьницы НГС.
Девочка учится в третьем классе школы №199. По словам Татьяны Емельяновой, зачинщица конфликта издевается над половиной класса, а с ее дочерью сначала сдружилась. Но когда учительница стала жаловаться на неуспеваемость и негативном влиянии такой дружбы, мать запретила девочкам общаться. Тогда-то и начались нападки. Девочка возвращалась домой с синяками и ссадинами, а в один из дней и вовсе пришла с отметинами на шее. По словам ребенка, одноклассница пыталась ее задушить в школьном туалете. Это и стало точкой кипения.
Мать девочка написала заявление в полицию и сняла побои.
«Моего ребенка душили в туалете, а учителя твердят одно и то же: сами виноваты, сами разбирайтесь», — заявляет мама школьницы.
Ребенок находится на больничном. Матери уже предложили перевестись, но такой расклад ее не устраивает.
Интересно, что классный руководитель не в курсе того, что происходит в классе, директор на больничном, а с его замом корреспондентам не удалось связаться. Замдиректора по учебно-воспитательной работе Татьяна Грибовская сослалась на свою занятость и тоже отказалась разговаривать.