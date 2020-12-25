В школе Новосибирска девятилетнюю девочку уже год избивает одноклассница

Девочка учится в третьем классе школы №199. По словам Татьяны Емельяновой, зачинщица конфликта издевается над половиной класса, а с ее дочерью сначала сдружилась. Но когда учительница стала жаловаться на неуспеваемость и негативном влиянии такой дружбы, мать запретила девочкам общаться. Тогда-то и начались нападки. Девочка возвращалась домой с синяками и ссадинами, а в один из дней и вовсе пришла с отметинами на шее. По словам ребенка, одноклассница пыталась ее задушить в школьном туалете. Это и стало точкой кипения.