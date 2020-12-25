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Жительница Новосибирска вернула обратно долю «Ангиолайна»

25 декабря 2020, 18:51
Также Лебедева планирует получить компенсацию убытков, которые оценены в 4 миллиарда рублей.

Жительница Новосибирска Наталья Лебедева через арбитражный суд вернула долю «Ангиолайна». Суд восстановил право Лебедевой на владение 25% компании, производящей коронарные стенты. Доля оценивается в 4-6 миллиардов рублей.

Именно эту компанию на выставке «Технопром-2018» показывали президенту Владимиру Путину. Она является крупнейшей в своей отрасли в России.

Напомним, в 2019 году несколько акционеров АО «Ангиолайн» инициировали перевыпуск акций. Это заметно сократило долю госпожи Лебедевой, которая после этого начала судебные тяжбы.

Также Лебедева планирует получить компенсацию убытков, которые оценены в 4 миллиарда рублей. Это дело пока приостановлено.

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