НГМУ переведет студентов на дистант только по решению Минздрава

Новосибирский государственный медуниверситет назвал причину, по которой не переводит студентов на дистанционное обучение.
НГС получил ответ на претензию от проректора по региональному развитию Константина Атаманова. По его словам, для перевода на дистант вузу необходим соответствующий приказ – от Роспотребнадзора, Минздрава России или регионального оперштаба. В образовательном учреждении между тем соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры.
Напомним, в ноябре по рекомендации Минобрнауки некоторые новосибирские вузы перевели студентов на дистанционное обучение из-за второй волны пандемии коронавируса.