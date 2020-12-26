НГМУ переведет студентов на дистант только по решению Минздрава

НГС получил ответ на претензию от проректора по региональному развитию Константина Атаманова. По его словам, для перевода на дистант вузу необходим соответствующий приказ – от Роспотребнадзора, Минздрава России или регионального оперштаба. В образовательном учреждении между тем соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры.