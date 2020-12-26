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Под Новосибирском поезд столкнулся с легковым автомобилем

26 декабря 2020, 17:39
В результате ДТП никто не пострадал

Сегодня, 26 декабря, в 11:56 в Новосибирской области, на железнодорожном переезде перегона Мочище – Иня-Восточная, легковой автомобиль выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом №67. Состав следовал по маршруту Абакан – Москва.

Как сообщили в РЖД, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения. Он выехал на переезд при запрещающем сигнале семафора.

В аварии никто не пострадал. Задержка поезда составила 21 минуту. На движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло.

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#Новости#Происшествия
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