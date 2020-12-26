Под Новосибирском поезд столкнулся с легковым автомобилем

Сегодня, 26 декабря, в 11:56 в Новосибирской области, на железнодорожном переезде перегона Мочище – Иня-Восточная, легковой автомобиль выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом №67. Состав следовал по маршруту Абакан – Москва.