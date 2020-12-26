В новогодние каникулы новосибирцы увидят в небе звездопад Квадрантиды

Звездопад Квадрантиды ночью 28 декабря смогут увидеть жители Новосибирской области. Его можно наблюдать в северной части звездного неба.
Сотрудник центра «Планетарий» Виктория Дамм рассказала, что пиковая продолжительности звездопада составит не более 6 часов. Она пояснила, что «дожди» представляют собой плавно летящие метеориты, но иногда наблюдаются и стремительно падающие огненные глыбы. Максимальное число метеоритов может достигать 110 штук в час.
Новосибирцам посоветовали взглянуть на небо после 23:00. Звездное явление будет радовать горожан до 12 января.