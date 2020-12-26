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В Новосибирске на двое суток ввели режим «черного неба»

26 декабря 2020, 18:19
Неприятностей людям добавляет лютый мороз

В Новосибирске на двое суток введен режим «черного неба». Он действует с 10 утра 26 декабря до 16 часов 28 декабря.

- В городе Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, - предупредили в МЧС. На ближайшие два дня в столице Сибири установится практически безветренная погода.

Режим «черного неба» стал вторым неприятным сюрпризом. Первым являются лютые морозы. В городе прогнозируется понижение температуры до -40 градусов и ниже.

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