atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске водитель маршрутки выгнал беременную на улицу в мороз

26 декабря 2020, 12:14
Водитель принес свои извинения девушке.

Водитель маршрутки в Новосибирске выгнал беременную девушку на улицу, несмотря на сильный мороз.

Девушка села в переполненный автобус. Но так как в салоне не было свободного места, она осталась стоять у двери. Водителя это не устроило, и он в грубой форме потребовал не загораживать проход.

«Там всё было забито, и мне с животом точно не пройти. Я попыталась ему это объяснить, но он не слушал», - рассказала будущая мама КП-Новосибирск.

Девушка растерялась и вышла из автобуса, забрав свои деньги. Но следующего автобуса ей пришлось ждать полчаса, за это время она успела простудиться, ведь на улице был мороз.

Сибирячка возмущена равнодушием пассажиров, которые даже не заступились за нее, а уставились кто в телефон, кто в окно.

После инцидента водитель все-таки решил извиниться.

Материалы по теме
В Новосибирске пенсионерку без маски оскорбили и выгнали из автобуса В Новосибирске кондуктор выгнала двух детей без маски из автобуса
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52