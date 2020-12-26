В Новосибирске водитель маршрутки выгнал беременную на улицу в мороз

Водитель маршрутки в Новосибирске выгнал беременную девушку на улицу, несмотря на сильный мороз.
Девушка села в переполненный автобус. Но так как в салоне не было свободного места, она осталась стоять у двери. Водителя это не устроило, и он в грубой форме потребовал не загораживать проход.
«Там всё было забито, и мне с животом точно не пройти. Я попыталась ему это объяснить, но он не слушал», - рассказала будущая мама КП-Новосибирск.
Девушка растерялась и вышла из автобуса, забрав свои деньги. Но следующего автобуса ей пришлось ждать полчаса, за это время она успела простудиться, ведь на улице был мороз.
Сибирячка возмущена равнодушием пассажиров, которые даже не заступились за нее, а уставились кто в телефон, кто в окно.
После инцидента водитель все-таки решил извиниться.