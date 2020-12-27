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Новосибирцы вновь пожаловались на жуткую вонь в городе

27 декабря 2020, 13:15
В атмосфере стоит запах гари.

Утром 27 декабря на Новосибирск опустилась морозная дымка. По словам специалистов, видимость в отдельных районах составляет 20 метров. В атмосфере стоит запах гари.

Новосибирцы опять пожаловались на сильную вонь. Как объясняют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, сильные морозы привели к накоплению в воздухе вредных примесей, выбросов от автомобилей, печных труб и производств.

Накануне в Новосибирске был объявлен режим черного неба. Горожанам пообещали условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.

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#Новости#Происшествия
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