Новосибирцы вновь пожаловались на жуткую вонь в городе

Утром 27 декабря на Новосибирск опустилась морозная дымка. По словам специалистов, видимость в отдельных районах составляет 20 метров. В атмосфере стоит запах гари.
Новосибирцы опять пожаловались на сильную вонь. Как объясняют синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, сильные морозы привели к накоплению в воздухе вредных примесей, выбросов от автомобилей, печных труб и производств.
Накануне в Новосибирске был объявлен режим черного неба. Горожанам пообещали условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.