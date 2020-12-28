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21-летний парень без вести пропал в Бердске

28 декабря 2020, 13:01
Поисками занимаются волонтеры.

21-летний Александр Чупилин без вести пропал в Бердске 13 декабря. Волонтеры просят помощи в поисках молодого человека.

Парень ушел из дома около 6 часов утра в неизвестном направлении. Больше его не видели.

Приметы без вести пропавшего: рост 185 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы, волосы собирает в хвост. В день исчезновения был в черном пуховике, голубых джинсах, черных кроссовках и черной шапке. С собой у него был рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении парня, сообщите об этом по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.

#Новости#Происшествия
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