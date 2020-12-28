21-летний парень без вести пропал в Бердске

Приметы без вести пропавшего: рост 185 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы, волосы собирает в хвост. В день исчезновения был в черном пуховике, голубых джинсах, черных кроссовках и черной шапке. С собой у него был рюкзак.