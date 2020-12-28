21-летний парень без вести пропал в Бердске

21-летний Александр Чупилин без вести пропал в Бердске 13 декабря. Волонтеры просят помощи в поисках молодого человека.
Парень ушел из дома около 6 часов утра в неизвестном направлении. Больше его не видели.
Приметы без вести пропавшего: рост 185 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы, волосы собирает в хвост. В день исчезновения был в черном пуховике, голубых джинсах, черных кроссовках и черной шапке. С собой у него был рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении парня, сообщите об этом по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.