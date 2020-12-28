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Годовую премию целиком получат лишь 7% новосибирцев

28 декабря 2020, 14:51
2% жителей Новосибирской области получат годовую премию частично.

Только 7% сотрудников в Новосибирской области могут рассчитывать на годовую премию в полном объеме. Таковы результаты исследования, проведенного онлайн-платформой hh.ru.

Этот показатель ниже среднероссийского, который равняется 9%. Лучше всего с премированием сотрудников за год дело обстоит в в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях.

2% жителей Новосибирской области получат годовую премию частично. Еще 5% респондентов сообщили, что в этом году премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает.

И наконец 49% опрошенных новосибирцев рассказали, что у них на работе в принципе нет годовых премий. Так и этот год ничем не отличается от предыдущих.

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