Годовую премию целиком получат лишь 7% новосибирцев

Только 7% сотрудников в Новосибирской области могут рассчитывать на годовую премию в полном объеме. Таковы результаты исследования, проведенного онлайн-платформой hh.ru.
Этот показатель ниже среднероссийского, который равняется 9%. Лучше всего с премированием сотрудников за год дело обстоит в в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях.
2% жителей Новосибирской области получат годовую премию частично. Еще 5% респондентов сообщили, что в этом году премии не будет, хотя обычно компания ее выплачивает.
И наконец 49% опрошенных новосибирцев рассказали, что у них на работе в принципе нет годовых премий. Так и этот год ничем не отличается от предыдущих.