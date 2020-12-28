Мэр Кольцово поставил себе вакцину «Вектора»

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников поставил себе вакцину «Вектора». В первую волну коронавируса он перенес заболевание.
Мэр объяснил, почему привился «ЭпиВакКороной». «Я же мэр вакцинного наукограда, поэтому должен был и это испытать» - рассказал градоначальник.
Красников каждый месяц сдавал анализы в научных целях. На его примере ученые изучали динамику изменений после перенесенной болезни.
Также Николай Красников рассказал о своих ощущениях после вакцинации. «Совершенно без всяких следов и без последствий она работает», — заявил мэр на пресс-конференции.