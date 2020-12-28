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Мэр Кольцово поставил себе вакцину «Вектора»

28 декабря 2020, 15:45
«Совершенно без всяких следов и без последствий она работает», — заявил Николай Красников.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников поставил себе вакцину «Вектора». В первую волну коронавируса он перенес заболевание.

Мэр объяснил, почему привился «ЭпиВакКороной». «Я же мэр вакцинного наукограда, поэтому должен был и это испытать» - рассказал градоначальник.

Красников каждый месяц сдавал анализы в научных целях. На его примере ученые изучали динамику изменений после перенесенной болезни.

Также Николай Красников рассказал о своих ощущениях после вакцинации. «Совершенно без всяких следов и без последствий она работает», — заявил мэр на пресс-конференции.

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