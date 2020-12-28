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Несмотря на лютый мороз Новосибирск сковали пробки

28 декабря 2020, 11:16
Многие водители не завелись утром.

Мороз мог бы повлиять на напряженную дорожную обстановку в мегаполисе, но этого не случилось. Пробки все равно появляются.

28 декабря на левом берегу автомобилисты стоят в заторе на пл. Труда и Энергетиков, а также на подъезде со стороны Станционной. Не заехать на Октябрьский пост как со стороны Немировича-Данченко, так и с пр. Маркса. На Большой произошла авария, что также затрудняет движение.

Правый берег не исключение. Там стоят Богдана Хмельницкого, Учительская и Танковая. Затор уже образовался на ул. Болшевистской.

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