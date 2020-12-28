Несмотря на лютый мороз Новосибирск сковали пробки

28 декабря на левом берегу автомобилисты стоят в заторе на пл. Труда и Энергетиков, а также на подъезде со стороны Станционной. Не заехать на Октябрьский пост как со стороны Немировича-Данченко, так и с пр. Маркса. На Большой произошла авария, что также затрудняет движение.