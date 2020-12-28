Трамвай с символикой ХК «Сибирь» выйдет на маршрут в Новосибирске

Новосибирский арт-художник Иван Ягода разрисовывал трамвай в стиле символики хоккейного клуба «Сибирь».
Разрисованный трамвай выйдет на маршрут №14 29 декабря. Как рассказал НГС художник, проект зародился в мае текущего года, на разработку эскизов потратили еще месяц, затем утвердили их в мэрии. Деньги на проект появились только к новому году.
Художнику Ивану Fansta поручено сделать на трамвае надпись «Славься, Сибирь, мы гордимся тобой».
Трамвай будет курсировать мимо ледового дворца спорта «Сибирь».