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Трамвай с символикой ХК «Сибирь» выйдет на маршрут в Новосибирске

28 декабря 2020, 15:47
Трамвай расписывают уже три дня.

Новосибирский арт-художник Иван Ягода разрисовывал трамвай в стиле символики хоккейного клуба «Сибирь».

Разрисованный трамвай выйдет на маршрут №14 29 декабря. Как рассказал НГС художник, проект зародился в мае текущего года, на разработку эскизов потратили еще месяц, затем утвердили их в мэрии. Деньги на проект появились только к новому году.

Художнику Ивану Fansta поручено сделать на трамвае надпись «Славься, Сибирь, мы гордимся тобой».

Трамвай будет курсировать мимо ледового дворца спорта «Сибирь».

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