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Ушла из жизни актриса «Красного факела» Валентина Широнина

28 декабря 2020, 17:35
Она служила в театре с 1978 года.

В Новосибирске ушла из жизни актриса театра «Красный факел» Валентина Широнина. Много лет она преподавала в Новосибирском государственном театральном институте.

Сама Валентина Широнина окончила театральное училище в 1964 году, став самой первой выпускницей, да еще и с красным дипломом №1. Она выступала в ТЮЗе, а с 1978 года вошла в труппу «Красного факела».

Зрители и коллеги отмечали, что Валентина Широнина была всегда способна найти драматизм внутренней жизни героини. При этом ей легко давались как классические, так и современные пьесы. За роль Арины Власьевны в спектакле «Отцы и сыновья» актрису наградили Новосибирской премией «Парадиз».

Редакция Atas.info выражает соболезнования родным и близким Валентины Ивановны.

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