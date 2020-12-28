Ушла из жизни актриса «Красного факела» Валентина Широнина

В Новосибирске ушла из жизни актриса театра «Красный факел» Валентина Широнина. Много лет она преподавала в Новосибирском государственном театральном институте.
Сама Валентина Широнина окончила театральное училище в 1964 году, став самой первой выпускницей, да еще и с красным дипломом №1. Она выступала в ТЮЗе, а с 1978 года вошла в труппу «Красного факела».
Зрители и коллеги отмечали, что Валентина Широнина была всегда способна найти драматизм внутренней жизни героини. При этом ей легко давались как классические, так и современные пьесы. За роль Арины Власьевны в спектакле «Отцы и сыновья» актрису наградили Новосибирской премией «Парадиз».
Редакция Atas.info выражает соболезнования родным и близким Валентины Ивановны.