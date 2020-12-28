В четырех районах Новосибирской области избрали новых глав

В четырех районах Новосибирской области прошли выборы глав.
Так, в Чановском районе на посту остался действующий глава Виктор Губер. Чиновник родом из Казахстана, окончил в 1982 году Новосибирский сельхозинститут.
В Чистоозерском районе переизбрали Александра Апеля. Он также окончил сельхозинститут. Районом он руководит с 2004 года.
Депутаты совета депутатов оставили на посту главы Венгерского района Сергея Черных. Он окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. Куйбышева. В этой должности он уже 10 лет, с 2010 года.
Также переизбран глава Кыштовского района. Николай Кузнецов окончил Омский государственный ветеринарный институт. Районом руководит с 1995 года.
Губернатор заявил на оперативном совещании, что эти руководители подтвердили свой профессионализм и продолжат работу на постах.