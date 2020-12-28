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В четырех районах Новосибирской области избрали новых глав

28 декабря 2020, 12:40
Итоги объявили 28 декабря.

В четырех районах Новосибирской области прошли выборы глав.

Так, в Чановском районе на посту остался действующий глава Виктор Губер. Чиновник родом из Казахстана, окончил в 1982 году Новосибирский сельхозинститут.

В Чистоозерском районе переизбрали Александра Апеля. Он также окончил сельхозинститут. Районом он руководит с 2004 года.

Депутаты совета депутатов оставили на посту главы Венгерского района Сергея Черных. Он окончил Новосибирский инженерно-строительный институт им. В. Куйбышева. В этой должности он уже 10 лет, с 2010 года.

Также переизбран глава Кыштовского района. Николай Кузнецов окончил Омский государственный ветеринарный институт. Районом руководит с 1995 года.

Губернатор заявил на оперативном совещании, что эти руководители подтвердили свой профессионализм и продолжат работу на постах.

#Новости#Политика
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