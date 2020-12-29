156 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

156 человек за сутки заразились коронавирусом в Новосибирской области, пишет оперштаб 29 декабря. В этой же сводке сказано о 214 вылечившихся и 9 умерших пациентах.
Выявлено за период пандемии 27 583 случая коронавируса, в том числе у 1 613 детей. 23 533 пациента выздоровели.
Жертвами covid-19 стали в этот раз мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 70 лет, женщины в возрасте 63 года, 67 лет .69 лет, 79 лет, 82 года. Уже зарегистрировано 950 смертельных случаев.
В инфекционных больницах лежат на лечении 2 073 новосибирца и 1 183 сельских жителя. У некоторых диагноз подтвержден, другие госпитализированы с подозрением. 148 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, 37 – на ИВЛ.
7 697 местных жителей контактировали с инфицированными и теперь за их состоянием здоровья наблюдают врачи.
ОРВИ диагностировали за минувшие сутки у 586, госпитализированы 30 человек.