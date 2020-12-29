156 человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

Жертвами covid-19 стали в этот раз мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 70 лет, женщины в возрасте 63 года, 67 лет .69 лет, 79 лет, 82 года. Уже зарегистрировано 950 смертельных случаев.